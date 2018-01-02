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В США близнецы родились в разные месяцы и годы

15:39 02 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото - www.ya-roditel.ru

В США в больнице Калифорнии женщина родила близнецов с разницей в 20 минут, но в разные месяцы и годы, пишет РИА Новости.

Малыши, Хоакин и Аитана де Хесус Онтиверос, должны были появиться на свет 27 января 2018 года. Но в воскресенье, в канун Нового года их мать Марию доставили в родовое отделение больницы Delano Regional Medical Center. Первый ребенок, мальчик, появился на свет еще до полуночи, в 23 часа 58 минут по местному времени 31 декабря 2017 года. Его сестра-близнец родилась почти через 20 минут, после наступления нового года, в 0 часов 16 минут 1 января. Таким образом, близнецы родились не только в разные дни, но и месяцы и годы.

Новоявленные родители, Мария и ее супруг Хоакин, проживают в населенном пункте Эрлимат, Калифорния. У них уже есть три дочери.

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Теги: дети , новорожденные

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