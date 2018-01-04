Победителей новогодних конкурсов наградят в Тюмени

фото:МАУ "Городской шахматный клуб" Тюмень

В доме культуры "Поиск" назовут имена победителей конкурса "В ожидании чуда" 6 января в 11 часов 30 минут. Как сообщает пресс-служба городской администрации, жюри оценило 70 работ участников.

В 12 часов здесь начнется театрализованная программа "Рождественский сочельник", приглашаются все желающие.

В МАУ "Городской шахматный клуб" 6 января подведут итоги конкурса "Шахматная елка". Напомним, что дети в декабре делали поделки на шахматную тематику и приносили в клуб. Все детские шедевры сфотографировали, и выложили в группу ВК . В полдень того же дня участники и победители получат заслуженные награды и дипломы за участие в конкурсе.