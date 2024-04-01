Помощь в восстановлении бизнеса обсудили с ишимскими предпринимателями

| Фото: телеграм-канал Андрея Пантелеева | Фото: телеграм-канал Андрея Пантелеева

Встреча с предпринимателями Ишимского района, чье дело пострадало от паводка, прошла 27 апреля. В ней приняли участие руководители профильных ведомств и организаций во главе с заместителем губернатора Тюменской области Андреем Пантелеевым.

Главной темой встречи стало быстрое восстановление бизнеса. Предприниматели интересовались возможностью отсрочки займов и получения помощи в уборке территорий предприятий после ухода воды, сообщает инфоцентр правительства региона.

"Мониторим тему возможного повышения цен. Надо отметить, что местные предприниматели понимают всю сложность ситуации и цены не меняют. Стараемся работать на опережение — в тех населенных пунктах, где подтопления нет, заранее информируем предпринимателей о мерах поддержки", — сообщил Андрей Пантелеев.

В Тюменской области работает горячая линия для предпринимателей, чей бизнес пострадал от паводка, по номеру 8-932-479-34-33.