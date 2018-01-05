Трудных подростков научат создавать видеоблоги

фото: ИА "Тюменская линия"

Участники социального проекта "Шанс" создадут собственный видеоблог на канале youtube. В каждой группе вместе со школьником будет два компетентных в массмедиа человека.

Свой блог даст подросткам возможность познакомиться с тонкостями операторской деятельности, написания сценария, а главное — наполнить сеть тем позитивным контентом, который интересен в первую очередь им.

"Многие интересуются, что же волнует современную молодежь. Нам кажется, что лучший ответ на этот вопрос даст сама молодежь. Опираясь на опыт московских коллег, которые привлекают подростков к созданию мобильных приложений, мы решили опробовать технологию двойного наставничества в тюменском проекте "Шанс". Говорить о своих проблемах и искать для них решения в формате видеоблога подросткам-участникам будут помогать студенты-журналисты, а наставниками последних станут профессиональные журналисты тюменских СМИ", — уточнила руководитель Центра продюсирования сообществ Мария Федоренко.

Как пишет "АиФ-Тюмень", собирать и обучать команду наставников будут этим летом, а пока можно оставить свои пожелания и предложения в мультицентре "Моя территория" по номеру телефона 68-96-96