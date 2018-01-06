Пятьдесят девять тюменских НКО выиграли президентские гранты в 2017 году

фото: ИА "Тюменская линия"

59 проектов некоммерческих организаций Тюменской области получили финансовую поддержку федерального бюджета, победив в конкурсе грантов президента Российской Федерации в 2017 году, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Информация об этих НКО и всех поддержанных грантами проектах опубликована на официальном портале регионального правительства.

По итогам первого конкурса президентских грантов 2017 года Тюменская область вошла в топ-10 регионов по количеству победителей, всего в этом году по итогам двух конкурсов грантов президента РФ тюменский "третий сектор" привлек в регион на реализацию своих проектов почти 81 млн рублей.

"Это серьезный рывок и эти средства пойдут на улучшение и развитие социальных услуг в регионе, - отметила в ходе декабрьской пресс-конференции заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских, - радует и то, что повысилось качество самих проектов".

Среди них есть организации, которые стали победителями конкурса грантов дважды, несмотря на серьезную конкуренцию. Это Тюменская областная организация Всероссийского общества инвалидов, АНО "Региональный геронтологический центр социальных технологий "Третий возраст", АНО "Молодежный "Экспериментальный шекспировский театр", общественная организация многодетных семей Тюменской области "Радость", Ассоциация поддержки педагогического образования Тюменской области.