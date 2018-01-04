Сбербанк завершит подготовку к приему новых купюр в январе

bankcarding.ru

Сбербанк завершит перенастройку оборудования для приема купюр номиналом 200 и 2000 рублей в январе. Об этом сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

"Новые купюры везде принимают, а в январе мы в основном завершим перенастройку под них всех устройств самообслуживания. Есть некоторые регионы, куда самолетами надо доставлять специалистов", — отметил Станислав Кузнецов.

Перенастройку банкоматов отложили, чтобы не было просадки готовности сети банкоматов, объяснил зампред правления банка.

"Это согласованная позиция с ЦБ, с такой же просьбой обратились и другие банки, чтобы клиенты не испытывали каких-то проблем для получения наличных денег", — пояснил Кузнецов.

Банк России в минувшем году обновил линейку российских денежных знаков, добавив купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Презентация новых купюр состоялась 12 октября. Первыми новинки получили Москва и регионы, которые изображены на купюрах — Крым и Дальний Восток, сообщает "РИА Новости".