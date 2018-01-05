Авиакомпания "Ямал" будет летать из Челябинска

фото "Север-пресс"

Авиакомпания "Ямал" зашла на южноуральский рынок. Северный перевозчик запускает прямые рейсы из Челябинска в Самару, Ростов-на-Дону, Горно-Алтайск, Астану и Волгоград, - сообщили в аэропорту Челябинска.

Как сообщает "Север-пресс", список направлений утвержден правительством Челябинской области. Южноуральцам отныне доступны следующие маршруты: Челябинск – Самара – Краснодар, Челябинск – Ростов-на-Дону – Минеральные воды, Тюмень – Челябинск – Астана, Тюмень – Челябинск – Волгоград и Челябинск – Горно-Алтайск – Красноярск. В самое ближайшее время стартуют продажи авиабилетов. Полеты в соответствии с действующим планом будут осуществляться с февраля 2018 года.