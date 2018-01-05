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МВД откажется от бумажных паспортов транспортных средств

17:01 04 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото gallery.ykt.ru

МВД России прекратит выдавать бумажные паспорта транспортных средств (ПТС) с 1 июля 2018 года, соответствующий проект постановления правительства подготовлен ведомством.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в интервью РИА Новости, ранее оформленные на транспортные средства бумажные паспорта будут действовать до их замены на электронные паспорта транспортных средств. Если собственник транспортного средства захочет заменить паспорт транспортного средства на бумажном носителе на электронный аналог, такое оформление будет осуществляться по его заявлению. 

Волк также сообщила, что проект документа сейчас проходит общественное обсуждение на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными ведомствами проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.

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Теги: МВД , ПТС

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