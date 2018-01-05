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Ученые назвали лучшую в мире диету

11:34 05 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Ученые назвали лучшую в мире диету/dieta2012.tf9.ru

Исследователи из американского Национального института сердца, легких и крови восьмой раз подряд выбрали лучшую в мире диету, сообщает РИА Новости.

Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии),  как утверждают ученые, способствует общему оздоровлению организма, стабилизации кровяного давления и очищению органов желудочно-кишечного тракта.

Одним из главных требований для такой диеты является частичный или полный отказ от солесодержащих продуктов и замена богатых натрием продуктов питания. 

Учёные пришли к выводу, что диета DASH является лучшей из 40 схем диетического питания. По данным медиков, такое питание в ряде случае даже позволяет отказаться от приема некоторых противогипертензивных препаратов.

Ранее исследователи из Абердинского университета в Шотландии выяснили, что низкокалорийные диеты могут продлить жизнь.

По мнению ученых, низкокалорийные программы питания позволяют на 18 процентов снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела.

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Теги: диета , исследования

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