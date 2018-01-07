В дни ЧМ по футболу дорожники будут контролировать ситуацию на трассах в ручном режиме

фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменских любителей футбола, которые отправятся в Екатеринбург на матчи чемпионата мира по футболу, избавят от пробок. Об этом на пресс-конференции сообщил глава ФКУ "Уралуправтодор" Алексей Борисов.

По его словам, в 2017 году от ремонтировано 42 км автодороги Екатеринбург — Тюмень, многие участки которой подвергались критике со стороны автомобилистов из-за низкого качества покрытия и пробок Одно из самых проблемных мест трассы — мостовой переход через железную дорогу в районе ст. Глубокая. В 2017 году дорожники привели в порядок одну сторону этого моста. С началом строительного сезона 2018 года приступят к модернизации второй стороны.

На узких участках "Уралуправтодор" организует реверсивное движение по трем полосам движения. Дорожники пропускают транспорт в одну сторону по двум полосам, в обратную — по одной. И меняют направление в зависимости от плотности транспортного потока. "Причина заторов не только в существующей организации движения, но и в соблюдении водителями ПДД. Некоторые выезжают на обочины и в зону производственных работ", - отметил глава "Уралуправтодора".

Модернизацию затрудняет еще и необходимость согласования технологических окон с РЖД. Алексей Борисов пообещал, что в дни чемпионата мира по футболу дорожники будут контролировать ситуацию в ручном режиме. Для этого существует номер горячей линии "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06. Диспетчеры работают 24 часа в сутки. Любой автолюбитель может позвонить на горячую линию и сообщить о заторах. Дорожники обещают оперативно принимать меры для устранения пробок, пишет "Вслух.ру".