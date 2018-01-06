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Тюменцы фотографируются с виртуальным Владимиром Путиным

15:48 05 января 2018 | mobile | | print версия для печати
www.instagram.com/photo_with_putin_1

Более 50 жителей и гостей Тюмени получили памятные фотографии с виртуальным образом президента России за первые полчаса презентации бесплатного мобильного приложения "Фото с Путиным", которое разработали студент факультета АСУ Тюменского индустриального университета Ярослав Попов и его друзья.

"Приложение, работающее в операционных системах Android и iOS, позволяет распечатать 3D-метки и сфотографироваться с нашим президентом Владимиром Путиным. Фотографии можно распечатать или выложить в социальные сети", - рассказал Ярослав Попов в интервью обозревателю "Тюменской линии".

По словам автора, приложение "Фото с Путиным" можно скачать в App Store и Google Pay. Оно доступно как для мобильных телефонов, так и для планшетов.

"Владимир Путин - мой кумир с детства. Сфотографироваться с ним за 22 года не было возможности, а с помощью технологии дополненной реальности такая возможность появилась не только у меня, но и у всех желающих. Думаю, наше приложение станет популярным, причем не только в России. Мы надеемся на успех", - подчеркнул Ярослав Попов.

Действительно, в ходе презентации приложения в тюменском ТРЦ "Гудвин" возможностью "сфотографироваться с Владимиром Путиным" охотно пользовались люди всех возрастов - от школьников и студентов до пенсионеров.

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www.instagram.com/photo_with_putin_1
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Евгений Бабенко

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Теги: Владимир Путин , информационные технологии , мобильное приложение , талантливая молодежь , Тюменский индустриальный университет

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