Юных спортивных тюменцев приглашают в "Олимпиец"

Тюменцев приглашают в "Олимпиец"/Фото департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

На спортивно-игровую программу "Вслед уходящему году" приглашают тюменцев. Она пройдет в детско-юношеской спортивной школе "Олимпиец" 6 января в 13 часов.

Ребята смогут посоревноваться, поиграть, помериться силой и на коньках покататься. Участниками программы станут юные тюменцы 7-13 лет, которые ещё раз проводят старый год и поприветствуют наступивший 2018 год.

Юных участников ждут по адресу проезд Шаимский, 8-а в зале "Атлет", сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.