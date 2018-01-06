В Рождественскую ночь в Тюмени будут действовать бесплатные автобусные маршруты

tgt72.ru

Бесплатные маршруты общественного транспорта будут действовать в Тюмени в Рождественскую ночь с 6 на 7 января. Об этом сообщает "Тюменьгортранс".

После церковной службы с 3 часов ночи верующие смогут вернуться домой на 4 автобусах вместимостью от 100 пассажиров каждый. Проезд от Знаменского кафедрального собора будет бесплатным.

Первый бесплатный автобус пройдет по маршруту "Знаменский кафедральный собор - ул. Энтузиастов - завод Медоборудования - ул. Д. Менделеева", второй - по маршруту "Знаменский кафедральный собор - Спорткомплекс - к/т "Космос" - ул. 50 лет ВЛКСМ - а/п Плеханово", третий - по маршруту "Знаменский кафедральный собор - Дом обороны - ул. Московский тракт - магазин "Пышма" - ул. Таллинская - рабочий поселок - Антипино", четвертый - по маршруту "Знаменский кафедральный собор - СК "Здоровье" - ММС - Автобаза №100".

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Соб. инф.