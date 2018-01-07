МЧС призывает водителей не выезжать на трассу без мобильного телефона

фото: 72.mchs.gov.ru

Мобильные пункты обогрева, обеспеченные комплектами теплой одежды, одеялами и аптечкой первой помощи, дежурят на дорогах Тюменской области Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС .

Так, сотрудники 142 пожарно-спасательной части села Новой Заимки помогли водителю-женщине и ее пассажирам, которые ехали из поселка Богандинский в Армизонский район, и отбуксировали заглохший легковой автомобиль до станции технического обслуживания. Еще одной женщине, ехавшей вместе с детьми в село Першино, спасатели помогли вытащить автомобиль - на аварийно-спасательные работы у сотрудников части ушло 15 минут, но главное – спасены жизни и здоровье детей и их мамы.

В связи с похолоданием, спасатели напоминают, что на территории Тюменской области работают мобильные пункты обогрева. Они укомплектованы техническими средствами спасения: тепловой пушкой для отогрева техники, жесткой сцепкой, электрогенератором, паяльной лампой и другим необходимым оборудованием.

Зимой перед выездом на дорогу водителям советуют проверить исправность техники, взять теплые вещи, и убедиться, что у мобильного телефона полностью заряжена батарея.

В случае если требуется помощь пожарных и спасателей, достаточно позвонить по телефонам– 101 или 112.