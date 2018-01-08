Пять ледовых переправ организовали в тюменском регионе

Пять ледовых переправ организовали в тюменском регионе. Фото с сайта amfitex.ru

Еще три ледовые переправы планируется к открытию на территории Тюменской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС России.

К 8 января 2018 году к эксплуатации допустили пять ледовых переправ: через реку Иртыш грузоподъемностью 10 тонн - в селах Уват и Демьянское (Уватский район), в Тобольске и деревне Экстезери (Вагайский район), а также через реку Тобол грузоподъемностью 15 тонн в селе Ярково (Ярковский район).

В ближайшем будущем сотрудники МЧС по Тюменской области планируют открыть еще три ледовые переправы: через Иртыш в Уватском районе (село Тугалово), в Ярковском районе через Тобол (село Сорокино) и через реку Тура (село Покровское).