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Пять ледовых переправ организовали в тюменском регионе

11:05 08 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Пять ледовых переправ организовали в тюменском регионе. Фото с сайта amfitex.ru

Еще три ледовые переправы планируется к открытию на территории Тюменской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС России. 

К 8 января 2018 году к эксплуатации допустили пять ледовых переправ: через реку Иртыш грузоподъемностью 10 тонн - в селах Уват и Демьянское (Уватский район), в Тобольске и деревне Экстезери (Вагайский район), а также через реку Тобол грузоподъемностью 15 тонн в селе Ярково (Ярковский район). 

В ближайшем будущем сотрудники МЧС по Тюменской области планируют открыть еще три ледовые переправы: через Иртыш в Уватском районе (село Тугалово), в Ярковском районе через Тобол (село Сорокино) и через реку Тура (село Покровское). 

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Теги: зима , ледовая переправа , река Иртыш , река Тобол , река Тура

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