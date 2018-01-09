Прибрать приусадебные участки предписывает постановление правительства РФ

Прибрать приусадебные участки предписывает постановление правительства РФ. Фото с сайта dxline.ru

Регулярно косить траву и убирать мусор обязал владельцев земельных участков премьер-министр России Дмитрий Медведев, утвердив соответствующие поправки в правила противопожарного режима. Постановление опубликовали на сайте правительства 8 января 2018 года.

Новые правила коснутся собственников участков, расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных объединений.

В документе отмечается, что "правообладатели земель сельскохозяйственного назначения обязаны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью, своевременному проведению сенокошения на сенокосах". Также новые нормы запрещают разводить костры и выращивать колосовые культуры рядом с автомобильными и железными дорогами.