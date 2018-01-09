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Акарологи ТюмГУ получили гранты Российского фонда фундаментальных исследований

10:38 09 января 2018 | mobile | | print версия для печати
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Три проекта ученых-акарологов института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ будут профинансированы в 2018–2020 годах на общую сумму 6,3 млн рублей. Российский фонд фундаментальных исследований подвел итоги основного конкурса исследовательских проектов (категория "а") 2018 года. 

Как сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ, гранты РФФИ получили новые проекты вуза: "Морфологическая и молекулярная филогенетическая систематика булавоногих панцирных клещей надсемейства Damaeoidea (Acari, Oribatida)". Руководитель ведущий научный сотрудник, кандидат биологических наук Сергей Ермилов. "Гостальная специфичность акариформых клещей (Acariformes), связанных с пластинчатоусыми жуками (Scarabaeoidea), с использованием молекулярного CO1-баркодирования". Руководитель ведущий научный сотрудник, кандидат биологических наук Павел Климов. "Особенности населения акариформных клещей (Acariformes) в гнёздах термитов (Insecta: Isoptera) Южной Африки". Руководитель ведущий научный сотрудник доктор биологических наук Александр Хаустов.

Исследования будут проводиться в Южно-Африканской Республике, Бразилии, других малоизученных уголках планеты. "Успех ученых ТюмГУ в федеральных конкурсах грантов – очередное свидетельство высокого уровня научных исследований в институте X-BIO ТюмГУ в области акарологии", – прокомментировал  проректор по науке и международным связям Андрей Толстиков.  

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Теги: гранты , ТюмГУ , ученые

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