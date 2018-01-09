В Тюмени появится крупный логистический хаб

Более 50 тыс. заказов в день сможет обрабатывать логистический хаб для интернет-магазинов и электронной коммерции. Он расположится на территории бывшего ДСК-500 в Ленинском административном округе.

Переговоры о создании хаба ведет агентство инфраструктурного развития Тюменской области. Финансирование проекта осуществляют инвесторы из России, Китая и Европы во главе с фондом FinShi Capital. В его рамках предусматривается реконструкция производственного помещения площадью 130 тыс. кв. метров и прилегающей территории. Большая часть расходов - строительно-монтажные работы, а также технологическое оснащение и автоматизация логистического комплекса.

Основное направление работы комплекса – полный спектр логистических услуг компаниям, работающим в сфере электронной коммерции. Для этого будут применены новейшие логистические решения, в том числе роботизация внутрискладской деятельности, автоматизация всех участков работы. Для ускоренного прохождения таможенных процедур на территории комплекса планируется создание собственного таможенного терминала со складом временного хранения. Для быстрой дальнейшей отправки посылок – отделение Почты России.

С применением современных логистических блокчейн-решений в проекте ожидают кратного сокращения времени на таможенные операции и обмен документами. Эта технология уже протестирована в Китае. Для экспресс-доставки товаров из Китая и других стран Азии предполагается создание специализированного грузового авиатерминала.

В проекте предусмотрены зона приема и проверки товара, складские помещения, зона cash-&-carry; для удобства интернет-компаний в комплексе будут сконцентрированы все необходимые финансовые и транспортные сервисы. С выходом на полную мощность хаб сможет обрабатывать более50 тыс. заказов в день, кроме того, он даст более 400 новых рабочих мест. Запуск проекта планируется в 2019 году.

Николай Ступников