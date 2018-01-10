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Ямальские переправы ждут крещенских морозов

15:43 09 января 2018 | mobile | | print версия для печати

Сорок ледовых переправ на девяти зимних автодорогах заработали на Ямале. Об этом сообщает ИА "Север-Пресс" со ссылкой на главного государственного инспектор а по маломерным судам ЯНАО Александра Макарова. В 2017 году в это время работали уже 114 переправ.

"В округе сложилась аномально теплая погода - 5 - 8 градусов ниже нуля, выпало очень много снега и лед не промерзает. Техника не может пройти, минимальная толщина льда должна составлять 30-35 сантиметров", - рассказал Александр Макаров.

На следующей неделе откроют автозимники (специально подготовленные автомобильные дороги) общего пользования Салехард - Шурышкары - Мужи - Азовы - Теги и Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале. Александр Макаров отметил, что в ближайшие дни в округе ожидают сильные крещенские морозы.

Сейчас в округе работает только один зимник Уренгой - Красноселькуп. Остальные ледовые переправы действуют технологически. Так, на автодороге Салехард - Надым приняли только четыре ледовые переправы.

Николай Ступников

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Теги: ГИМС , зимники , ледовые переправы , Ямал

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