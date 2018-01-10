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В Рождество тюменские врачи скорой помощи приняли роды на дому

17:32 09 января 2018 | mobile | | print версия для печати
В Рождество тюменские медики скорой помощи приняли роды/Фото sledcom.ru

Почти 6,5 тыс. жителей Тюмени и Тюменского района получили помощь врачей и фельдшеров скорой помощи в праздничные дни. 

В стационары доставили 2,3 тыс. пациентов, более 2,4 вызовов передали в службы неотложной помощи поликлиник и областной больницы № 19.  

Врачи оперативного отдела провели более 1 тыс. телефонных консультаций по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.

Среднесуточное количество бригад на линии за прошедшие сутки – 42, на каждую приходилось в среднем около 20 вызовов.  

Бригады скорой спасли 275 тюменцев, их жизни и здоровью угрожала серьезная опасность. Так, экстренная медицинская помощь оказана 41 пациенту в состоянии комы, шока, 125 – с острым коронарным синдромом, 109 – с нарушением мозгового кровообращения.

Вечером 7 января бригада скорой помощи приняла стремительные роды у 38-летней женщины. Это первый малыш, родившийся в этом году вне стационара.

"Когда зашли в квартиру, у женщины были уже активные схватки. Несмотря на тазовое предлежание плода, роды прошли без осложнений. Через пять минут родился мальчик весом 2 кг 300 гр, рост – 35 см. Закричал сразу, согрелся на груди у матери и заснул, посасывая свой пальчик. Роженица чувствовала себя очень счастливой, она сказала, что в семье у них уже второй долгожданный и желанный ребенок", - рассказала фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи Елена Эменева.

Медики доставили новорожденного и его маму в Перинатальный центр после того, как оказали им необходимую медицинскую помощь, сообщает пресс-служба скорой медицинской помощи.

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Теги: первая медицинская помощь , скорая помощь

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