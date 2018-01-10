Новогодний патруль вышел на улицы Тюмени

фото пресс-службы ОГИБДД по Тюмени

Применение юными жителями Тюмени световозвращателей контролирует новогодний патруль. В дни школьных каникул в спальных микрорайонах города на маршрутах движения к детским площадкам, где устроены горки и снежные городки, полицейские проводят специальные рейды.

По информации пресс-службы городской Госавтоинспекции, Дед Мороз и представители родительской общественности призывают пешеходов, которые в дни каникул совершают прогулки к местам отдыха, использовать световозвращающие элементы на одежде в темное время суток, как меру предупреждения дорожных аварий с их участием.

Активисты родительских комитетов и юные инспекторы движения анонсируют родителям принципы работы световозвращающих элементов и других приспособлений, изготовленных из специальных светящихся материалов, призывают детей и подростков соблюдать меры личной дорожной безопасности и помогают сотрудникам ГИБДД оснастить одежду и рюкзаки юных пешеходов светящимися снежинками.