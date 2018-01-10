up

10.01.2018 среда

USD 57,0463

EUR 68,2103

В Тюмени -8..-10 С 5 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменцам необходимы контейнеры для раздельного сбора мусора в шаговой доступности

10:16 10 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото sivilink.ru

Удаленность контейнеров является основной причиной малого вовлечения тюменцев в процесс раздельного сбора мусора. Это выяснили представители ТюмГУ в результате социологического опроса. 

Как сообщает управление стратегических коммуникаций вуза, целью анкетирования стала оценка степени информированности граждан о возможностях обращения с твердыми бытовыми отходами и вовлечения населения в процесс предварительной сортировки отходов для их дальнейшей переработки.

Для 13 % опрошенных сложность заключается в нехватке места на кухне для раздельного сбора. 88 % респондентов готовы разделять часть своих отходов, если специальные контейнеры будут установлены на придомовой территории в шаговой доступности. По оценкам экологов, около 2/3 всего объема бытовых отходов составляют пищевые, бумажно-картонные и полимерные. Однако за последние десятилетия наблюдается увеличение доли пластиковых и уменьшение доли пищевых отходов. Отметим, что к 2021 году действующий полигон Тюмени прекратит свое существование и будет рекультивирован. В настоящее время в области идет реализация реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. По мнению специалистов кафедры cоциально-экономической географии и природопользования ТюмГУ, для успешного внедрения технологий переработки отходов необходима организация селективного сбора на территориях жилых домов. Это облегчит процесс дальнейшей сортировки отходов на перерабатывающем заводе, позволит минимизировать попадание на установку по термической обработке материалов, способных при сжигании выделять большое количество диоксинов.

Соцопрос показал готовность населения поддержать переход на новый порядок обращения с отходами, исключающий захоронение на полигонах несортированных отходов. Это позволит уменьшить выделение вредных веществ, исключить развитие болезнетворных организмов, снизить механические нагрузки на грунт и уменьшить замусоривание окружающий территории.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: бытовые отходы , мусоропереработка , ТюмГУ , экология

Последние новости

12:49 В Упоровском районе провели эстафету для призывников "Прорыв"
12:38 На Ямале пробурили первую в России четырехствольную многозабойную скважину
12:27 Житель Перми продал в Тюмени машину с героином внутри
12:16 Проект ТюмГУ удостоен гранта президента РФ
12:05 В Тюменской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога
11:54 Композитор Владимир Раннев расскажет тюменцам, что такое современная музыка
11:43 В Нижневартовске полицейские задержали девушку с закладками
11:32 Пострадавшим погорельцам нужна бытовая техника, средства гигиены и продукты
11:21 В Тюменском районе полицейские изъяли наркотическое вещество
11:10 Тюменские лыжники выйдут на старты в Дрездене
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

В Тюменской области продолжается реализация программы импортозамещения

Владимир Якушев - в тройке самых влиятельных глав регионов

Владимир Якушев поздравил жителей региона с Рождеством

Политика

Александр Моор возглавил "Национальный рейтинг"

Андрей Потапов: материально-техническая база школы Водник требует усовершенствования

Единороссы поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом на должность президента

Экономика

На Ямале пробурили первую в России четырехствольную многозабойную скважину

В тюменской колонии открыли кафе для осужденных

Ямальские дети-сироты получат ключи от квартир в Тюмени

Общество

В Упоровском районе провели эстафету для призывников "Прорыв"

Проект ТюмГУ удостоен гранта президента РФ

В Тюменской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога

Спорт

Тюменские лыжники выйдут на старты в Дрездене

В немецком Рупольдинге стартует этапа Кубка мира по биатлону

Тюменские скалолазы отличились в Санкт-Петербурге

Происшествия

Житель Перми продал в Тюмени машину с героином внутри

В Нижневартовске полицейские задержали девушку с закладками

В Тюменском районе полицейские изъяли наркотическое вещество
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+