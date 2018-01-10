Тюменцам необходимы контейнеры для раздельного сбора мусора в шаговой доступности

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Удаленность контейнеров является основной причиной малого вовлечения тюменцев в процесс раздельного сбора мусора. Это выяснили представители ТюмГУ в результате социологического опроса.

Как сообщает управление стратегических коммуникаций вуза, целью анкетирования стала оценка степени информированности граждан о возможностях обращения с твердыми бытовыми отходами и вовлечения населения в процесс предварительной сортировки отходов для их дальнейшей переработки.

Для 13 % опрошенных сложность заключается в нехватке места на кухне для раздельного сбора. 88 % респондентов готовы разделять часть своих отходов, если специальные контейнеры будут установлены на придомовой территории в шаговой доступности. По оценкам экологов, около 2/3 всего объема бытовых отходов составляют пищевые, бумажно-картонные и полимерные. Однако за последние десятилетия наблюдается увеличение доли пластиковых и уменьшение доли пищевых отходов. Отметим, что к 2021 году действующий полигон Тюмени прекратит свое существование и будет рекультивирован. В настоящее время в области идет реализация реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. По мнению специалистов кафедры cоциально-экономической географии и природопользования ТюмГУ, для успешного внедрения технологий переработки отходов необходима организация селективного сбора на территориях жилых домов. Это облегчит процесс дальнейшей сортировки отходов на перерабатывающем заводе, позволит минимизировать попадание на установку по термической обработке материалов, способных при сжигании выделять большое количество диоксинов.

Соцопрос показал готовность населения поддержать переход на новый порядок обращения с отходами, исключающий захоронение на полигонах несортированных отходов. Это позволит уменьшить выделение вредных веществ, исключить развитие болезнетворных организмов, снизить механические нагрузки на грунт и уменьшить замусоривание окружающий территории.