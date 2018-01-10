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Проект ТюмГУ удостоен гранта президента РФ

12:16 10 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото https://te-st.ru

Грант на сумму 1,2 млн руб выиграла доцент кафедры конституционного и муниципального права, кандидат юридических наук ТюмГУ Ксения Иванова. Конкурс проводился по государственной программе поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук для реализации проекта по исследованию права граждан на свободу мнения в киберпространстве в 2018–2019 годах.

По информации управления стратегических коммуникаций ТюмГУ, в проекте также принимает участие аспирант института математики и компьютерных наук ТюмГУ Руслан Гассеев. Исследование заключается в системном анализе категории "свобода мнения" в контексте киберпространства. Его уникальность в том, что будут изучены как правовые, так и практические характеристики развития права на свободу мнения в современных реалиях.

Результатом исследования станет программное обеспечение, которое позволит идентифицировать и пресечь распространение материалов экстремистского характера, а также материалов, разжигающих ненависть по расовым, политическим, религиозным и иным признакам. 

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Теги: наука , ТюмГУ

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