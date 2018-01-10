В Упоровском районе провели эстафету для призывников "Прорыв"

Фото: администрация Упоровского района

11 команд участвовали в военно-патриотической эстафете "Прорыв", которая состоялась в Упоровском районе.

Как сообщает районная администрация, в игровую эстафету включились слушатели специализированных групп добровольной подготовки к военной службе. Прошли конкурсы на выносливость. Кроме того, девочки и мальчики надевали на скорость костюм спасателя, затем преодолевали в нем полосу препятствий.

За соревнованиями с интересом следили местные пожарные, которые затем показали ребятам свою технику, провели экскурсию по части.

"Мы всегда рады гостям. Со старшеклассниками мы не только экскурсии проводим, но и делаем упор на профориентацию. Подобные военно-спортивные состязания в нашем районе проходят регулярно, мы с удовольствием предоставляем снаряжение пожарных и помогаем в проведении эстафеты", – отметил заместитель начальника 143-й пожарно-спасательной части Иван Надрин.