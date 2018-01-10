Композитор Владимир Раннев расскажет тюменцам, что такое современная музыка

Владимир Раннев. Фото www.remusik.org

Лекцию на тему "Что такое современная музыка" проведет композитор Владимир Раннев в музейном комплексе Словцова в Тюмени 11 января. Начало в 18 часов. Посещение лекции бесплатное.

Лекции проходят в рамках образовательной программы специального проекта "Работа никогда не завершается" 4-й Уральской индустриальной биеннале. Напомним, этой выставкой открылся музейный комплекс.

Композитор Владимир Раннев преподает в Санкт-Петербургской консерватории и Санкт-Петербургском государственном университете, работает музыкальным обозревателем газеты "КоммерсантЪ".

В 2003 году Владимир Раннев окончил Санкт-Петербургскую консерваторию по классу композиции, в 2005 – аспирантуру по теории музыки. В 2003-2005 годах стажировался в Высшей школе музыки г. Кельна (электронная музыка, проф. Ханс Ульрих Хумперт). Стипендиат Gartow-Stiftung(Германия, 2002) и гранта "Музы Петербурга" (Россия, 2003), лауреат конкурсов Salvatore Martirano Award университета штата Иллинойс (США, 2009), Gianni Bergamo Classic Music Award (Швейцария, 2010).

Опера "Синяя Борода. Материалы дела" вошла в шортлист премии Сергея Курехина 2010 года, а опера "Два акта" получила гран-при этой премии в 2014 году. В 2007 году приглашался университетом г. Дарэм (Великобритания) в качестве composer-in-residence.