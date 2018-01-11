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Зимник на автодороге Аскара - Белоярск открыт для движения

17:14 10 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Север-Пресс"

В Ямало-Ненецком автономном округе на зимней автодороге с. Аксарка – п. Белоярск открыто движение для автомобилей массой до 10 т.

Спасатели призывают автомобилистов не выезжать на закрытые зимники, не рисковать своей жизнь и жизнью пассажиров. Малая толщина льда, большое количество снега и недостаточно низкие температуры не позволяют обеспечить безопасный проезд по зимним трассам.

В пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО отметили, что водителям необходимо соблюдать установленный тоннаж и следовать дорожным знакам на сезонной трассе. Рекомендовано оставлять контакты на контрольно-пропускном пункте, чтобы дежурный и диспетчер знали о количестве заезжающих и выезжающих автомобилей с трассы зимника. Для обеспечения собственной безопасности путешественники должны иметь в автомобиле буксировочный трос, лопату, дополнительную теплую одежду, запас еды и горючего.  

Оперативную информацию о работе автозимников на Ямале можно узнать по номеру телефона 8 (34922) 7-17-04.

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Теги: автозимник , МЧС

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