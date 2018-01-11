Тюменский драматический театр отметит 160-летие

tdt.kto72.ru

160-летие отметит Тюменский драматический театр весной 2018 года.

К этому событию артисты готовятся заранее, ожидается много интересного и удивительного, а пока коллектив подводит итоги 2017 года.

Семь новых спектаклей, в том числе два детских, поставил Тюменский драматический театр в 2017 году, сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.

Труппу пополнили трое молодых артистов. Тюменский большой драматический театр принял участие во всероссийском театральном фестивале "Пять вечеров" им. Александра Володина. Право представлять на фестивале Тюменскую область спектаклем "С любимыми не расставайтесь" тюменский драмтеатр заслужил благодаря высокой оценке арт-директора фестиваля, главного редактора и директора "Петербургского театрального журнала" Марины Дмитревской.

Напомним, что премьера спектакля "С любимыми не расставайтесь" на сцене Тюменского драматического театра состоялась 25 ноября 2016 года. Свое мастерство артисты показали на сцене театра "На Литейном" 7 февраля 2017 года. Постановщиком и режиссером выступил лауреат Государственной премии РФ Александр Баргман.

Отдельного внимания заслуживают гастроли театра. От булгаковского "Мольера" до "Метода Гренхольма" - Тюменский драматический театр показал в Екатеринбурге пять спектаклей. Гастрольный проект носил обменный характер: на время визита в Екатеринбург ТБДТ предоставил домашнюю площадку Свердловскому драмтеатру, который, в свою очередь, представил в Тюмени шесть спектаклей.

В рамках федерального проекта "Большие гастроли" с 8 по 12 ноября 2017 года произошел обмен лучших спектаклей Тюменского драматического театра и Государственного русского драматического театра Удмуртии. Обменные гастроли двух театров стали возможны благодаря программе "Большие гастроли. Межрегиональная программа Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ". Открылись гастроли в Ижевске спектаклем "Мольер" в постановке лауреата Госпремии РФ Александра Баргмана. 9 ноября в его же постановке показали спектакль по пьесе современного французского драматурга и сценариста Жеральда Сиблейраса "Ветер в тополях"; 10 ноября — спектакль "Метод Гренхольма" в постановке Александра Тихонова; 11 ноября — комедию "Одолжите тенора" в постановке Николая Покотыло; 12 ноября — спектакль "С любимыми не расставайтесь" в постановке А. Баргмана. Также с 10 по 12 ноября можно было увидеть мюзикл для всей семьи "Бременские музыканты". Большие гастроли, несомненно, подарили зрителям Ижевска и Тюмени необыкновенные впечатления и радость от встречи с прекрасными актерами и сильными профессиональными труппами.

Газета "Коммерсантъ-Урал" объявляет результаты исследования "Твердые знаки", в основе которого лежит рейтинг количества упоминаний известных жителей и компаний Тюменской области в федеральных и мировых СМИ. В номинации "Культура" победил Тюменский большой драматический театр. Среди источников, по которым проводился мониторинг, десятки русскоязычных мировых и федеральных телеканалов, газет, информационных агентств, интернет-ресурсов. При подсчете рейтинга исключались события с негативным контекстом, приоритет был сделан в пользу нейтрально-позитивного.

Спектакль Тюменского драматического театра "С любимыми не расставайтесь" вошел в лонг-лист премии "Золотая маска". Long-List 2018 - список самых заметных спектаклей сезона 2016-2017 по мнению экспертного совета Российской национальной театральной премии.

"С любимыми не расставайтесь" - работа режиссера, лауреата Государственной премии Александра Баргмана. Это вторая постановка Александра Баргмана в Тюменском драматическом театре, вошедшая в лонг-лист "Золотой Маски". Первым был моноспектакль Александра Тихонова "Крейцерова соната". Премия "Золотая маска" пройдет в 2018 году с февраля по апрель. Лонг-лист составлен двумя экспертными советами – по драматическому и кукольному театру и по музыкальному театру. В процессе отбора номинантов экспертными советами было отсмотрено более 500 спектаклей драматического и кукольного театров и около 300 – музыкальных.

Медаль "Василий Шукшин" вручена двум актерам Тюменского большого драматического театра. Вручение состоялось 25 декабря 2017 года после премьеры спектакля "Стасик, играй!". Награду народному артисту России Владимиру Орлу и заслуженному артисту Казахстана и России Сергею Кутьмину вручил секретарь Союза писателей России Леонид Иванов. Медаль учреждена в 1997 году Союзом писателей России и литературно-художественным художественным журналом "Бийский вестник" и вручается за высокое художественное исполнение ролей в спектаклях по произведениям Шукшина, а также за продвижение традиций современной русской литературы. Пока награду имеют несколько актеров Москвы, Алтая и Вологды.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.