ТИУ запустил первую открытую региональную сеть Интернета вещей

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Первая открытая региональная сеть Интернета вещей появилась в Тюмени в конце 2017 года. Проект реализуется Центром интеллектуальных систем Тюменского индустриального университета.

Как сообщает пресс-служба ТИУ, сеть включает в себя пять установленных базовых станций с радиусом действия до 15 км, покрывающим центральную часть Тюмени, а также мобильные базовые станции с радиусом действия до 2 км. Одна их часть находится при инжиниринговом коворкинг-центре ТИУ (ул. Мельникайте, 72), другая — на объектах, где идет опытно-промышленная эксплуатация прототипов инновационных решений университета.

По словам руководителя Центра интеллектуальных систем ТИУ Василия Смоленцева, доступ в региональную сеть Интернета вещей дает возможность создавать решения и системы, которые позволят считать свои ресурсы и пытаться их оптимизировать. "Для этого нужно подключить в сеть конечное устройство и в личном кабинете следить за тем, сколько и на что вы тратите. Полностью удовлетворяющих наши потребности сервисов обработки данных пока нет, мы изучаем опыт других инноваторов и формируем собственные решения", — рассказал он.

Форма, конечно, зависит от масштаба, уточняет Василий Смоленцев. "Если это один дом, то сервис может работать с простейшей таблицей Excel. Но когда речь идет о целом городе или регионе, где каждый датчик ежеминутно или ежечасно передает информацию, — это уже аналитика больших данных", — отмечает руководитель центра. В сети интернета вещей ТИУ десятки подключенных конечных устройств и систем. Большая часть пользователей — студенты опорного вуза, нацеленные на работу в направлении IoT. В коворкинг-центре вуза для них создана удобная площадка на 120 посадочных мест, которая позволяет объединяться в проектные группы и работать над собственной идеей или реальной задачей от производственного партнера.

Отметим, доступ в Сеть абсолютно свободен. Единственное требование — пройти регистрацию. "Это необходимо для того, чтобы мы могли видеть, какие проекты реализуются на нашей территории и своевременно регулировать нагрузочную способность сети, добавлять базовые станции и совершенствовать каналы передачи данных", — поясняет Василий Смоленцев.

Напомним, создание первой открытой региональной сети интернета вещей – один из этапов реализации стратегического проекта ТИУ Smart City (входит в программу развития опорного университета до 2020 года). В число разработчиков проекта входят 16 учебных кафедр опорного вуза, также колледж информатики и связи. ТИУ ведет разработку концепции Smart City-Тюмень, дорожной карты проекта. Университет планирует представить их городу в конце 2018 года.