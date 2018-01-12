В Ялуторовском районе ветеранов учат заботиться о здоровье

Ветераны выиграли президентский грант. Фото: администрация Ялуторовского района

Спортивный инвентарь закупят на средства президентского гранта ветеранские организации поселков Хохлово и Беркут в Ялуторовском районе.

Районный совет ветеранов приступил к реализации проекта "Шаги к здоровью", победившем в грантовом конкурсе. В двух поселках созданы постоянно действующие информационно-пропагандистские группы. Они будут рассказывать пожилым людям о здоровом образе жизни.

Кроме того, ветераны узнают о современных достижениях медицины, поделятся народными средствами лечения.

Для занятий спортом вскоре закупят фитнес-инвентарь, палочки для скандинавской ходьбы и лыжи, сообщает районная администрация.