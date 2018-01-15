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Спасатели напоминают о безопасности во время крещенских купаний

17:01 14 января 2018 | mobile | | print версия для печати
phototyumen.ru

В преддверие одного из самых главных православных праздников Крещения Господня тюменские спасатели напоминают об основных правилах поведения и мерах предосторожности во время купаний.

Как отмечает пресс-служба МЧС России по Тюменской области, окунаться можно только в специально оборудованных местах, где присутствуют спасатели и медики. Купание в проруби противопоказано людям с острыми и хроническими заболеваниями. Нельзя нырять в воду непосредственно со льда, купаться в состоянии алкогольного опьянения, подавать крики ложной тревоги.

Рядом с прорубью на льду одновременно не должно находиться более 20 человек. Подъезжать к купели на автотранспорте тоже крайне опасно.

Специалисты напоминают, что холодная вода может вызвать совершенно нормальное безопасное учащенное дыхание. Однако находиться в проруби более одной минуты не стоит, чтобы не допустить общего переохлаждения организма.

Нельзя оставлять детей без присмотра взрослых. Родители должны следить за ребенком во время его погружения в прорубь. После окунания нужно растереть себя и ребенка махровым полотенцем и надеть сухую одежду, выпить горячий чай.

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Теги: безопасность , ГУ МЧС России по Тюменской области , Крещение , крещенские купания

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