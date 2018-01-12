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СИБУР помог тобольскому лечебно-реабилитационному центру "Надежда"

17:00 11 января 2018 | mobile | | print версия для печати
СИБУР помог центру "Надежда"/Фото Тобольской площадки СИБУРа

Увеличить пропускную способность и улучшить качество медицинских услуг поможет перепланировка помещений тобольского филиала детского лечебно-реабилитационного центра "Надежда". Реконструкцию провели при поддержке СИБУРа  в рамках благотворительной программы "Формула хороших дел". 

"Мы занимаемся реабилитацией детей с психоневрологической патологией. Основные пациенты с нарушениями речи, детским церебральным параличом (ДЦП), аутизмом, умственной отсталостью. Перепланировка центра сделала его более комфортным, позволила лучше организовать работу специалистов и принимать больше пациентов. Хочется выразить благодарность СИБУРу за все проекты, которые компания реализует в нашем городе", – отметила заведующая детским психоневрологическим лечебно-реабилитационным центром "Надежда" Лариса Зернова.  

Главный эксперт по связям с государственными органами тобольской площадки СИБУРа Елена Бельская отметила, что СИБУР поддерживает проекты лечебно-реабилитационного центра "Надежда" второй год подряд.

"В прошлом году было закуплено оборудование, а в этом году проект направлен на трансформацию пространства для новых лечебных и развивающих возможностей учреждения. Для удобства и большего охвата пациентов нужно было установить перегородки, что и было успешно реализовано", - сообщила она.

СИБУР помог центру "Надежда"/Фото Тобольской площадки СИБУРа

Тобольский филиал тюменского реабилитационного центра "Надежда" – единственный в городе специализированный лечебный центр для детей с психоневрологическими патологиями. В центре действуют два стационара – дневной и круглосуточный. В дневном стационаре могут проходить лечение до 130 детей, круглосуточный стационар рассчитан на 34 места. Ведут прием педиатр, невролог, рефлексотерапевт, психиатр, логопед, дефектолог, психолог, действует массажный кабинет, отделение физиотерапии, залы лечебной физкультуры и тренажерные залы. В центре "Надежда" лечатся дети из Тобольска, Ишима, Бердюжья, Абатского, Тюмени, Кургана, Казани.

"Формула Хороших Дел" — это единая благотворительная программа "СИБУР", которая запущена 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании и осуществляется по шести направлениям, которые охватывают все наиболее важные общественные сферы: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура и волонтерство, сообщает пресс-служба пресс-служба Тобольской площадки СИБУРа. 

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Теги: благотворительность , здравоохранение , СИБУР

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