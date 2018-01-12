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Тюменьстат изучит доходы жителей региона

17:43 11 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Тюменьстат изучит доходы и участие жителей региона в социальных программах/massgaming.com

Выборочное статистическое обследование доходов населения и участия в социальных программах проведут в Тюменской области с 20 января по 2 февраля 2018 года.

Отбор домашних хозяйств, подлежащих наблюдению, произведен Росстатом. На юге Тюменской области в обследование включили 600 домохозяйств, в том числе 336 в городских округах и 264 в муниципальных районах.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре обследуют 624 домохозяйства, из них 504 расположены в городских округах и 120 в муниципальных районах.

В Ямало-Ненецком автономном округе в обследование включены 456 домохозяйств, 336 из них расположены в городских округах и 120 в муниципальных районах.

Специально обученным интервьюерам предстоит в процессе обхода собрать информацию, характеризующую уровень жизни и материальное благополучие населения.

Опросы респондентов будут производиться по специальным анкетам, которые содержат конкретные вопросы для различных групп населения. Интервьюеры будут заполнять ответы непосредственно со слов опрашиваемых членов домохозяйств.

Разработано два вида вопросников: для домохозяйства и для индивидуального опроса лиц в возрасте 16 лет и старше. Согласно первому, члены домохозяйства расскажут интервьюерам о составе своей семьи, о совокупном доходе всех членов, об оценке своего финансового положения и условиях проживания. Согласно второму, каждого члена домохозяйства в возрасте 16 лет и старше интервьюеры опросят (по индивидуальному вопроснику) о социальном положении и уровне образования, о трудовой деятельности или пенсионном обеспечении и участии в социальных программах.

Сведения, полученные в ходе опроса членов домохозяйств, являются конфиденциальными, не подлежат разглашению. Обработка персональных данных будут проводить при условии их обязательного обезличивания.

Результаты выборочного обследования доходов населения и участия в социальных программах предназначены для использования при разработке мер демографической и социальной политики, количественного измерения их эффективности, для оценки уровня жизни различных групп населения, а также для мониторинга реализации приоритетных национальных проектов и государственных программ, сообщает Тюменьстат.

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Теги: мониторинг , опрос , Тюменьстат

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