Будущих исследователей Арктики готовят в ТюмГУ

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Студенты ТюмГУ заняли призовые места на Всероссийском конкурсе студенческих научно-исследовательских работ по арктической тематике организаций - участников Национального Арктического научно-образовательного консорциума.

Как сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ, студент 3 курса института наук о Земле Фарид Сулкарнаев с работой "Влияние пирогенного фактора на состояние почв криолитозоны (на примере Пур-Тазовского северного района)" завоевал 2 место на секции "Окружающая среда, экология и биоразнообразие Арктики".

Напомним, что в 2017 году Фарид стал именным стипендиатом международной компании "Cargill", а также был участником международной экспедиции в Субарктику, организованной ТюмГУ совместно с правительством Ямало-Ненецкого автономного округа и Вестфальским университетом им. Вильгельма (г. Мюнстер, Германия). Магистрант 1 курса Института биологии Виктория Карцева также заняла 2 место, выступив на секции "Здоровье человека в Арктике". Темой ее работы стал "Вклад полярного (белково-жирового) и европейского (углеводного) типа питания в адаптивные и дезадаптивные изменения организма представителей коренных народов Ямала". Помимо дипломов призеров студенты ТюмГУ получат денежные призы.