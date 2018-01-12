Почти четыре часа длился новогодний разговор в Тюмени

Пресс-служба филиала "Ростелекома" в Тюменской и Курганской областях

Более 3 млн минут проговорили абоненты стационарной телефонии Тюменской области с 30 декабря по 8 января. Тюменцами было совершено 788 тыс. 200 вызовов.

Чаще всего жители региона звонили по местной связи. Из междугородных направлений любимыми у жителей региона по-прежнему остаются Екатеринбург, Ханты-Мансийск и Москва.

В среднем длительность звонка по домашнему стационарному телефону в новогоднюю ночь и праздники составляла около 2,5 минут. Самый продолжительный разговор зафиксирован в Тюмени: в новогоднюю ночь абонент общался по домашнему телефону 3 часа 40 минут.

Как отметил директор филиала компании "Ростелеком" в Тюменской и Курганской областях Игорь Волков, стационарный телефон остается гарантом качества соединения и возможности дозвониться до адресата.

"Пик нагрузки пришелся на первые часы нового года, когда абоненты активно поздравляли друг друга. При этом перегрузок не наблюдалось, сеть отработала стабильно и без потерь вызовов. Для обеспечения работоспособности сети в праздничные дни был проведен дополнительный инструктаж для технического персонала, организованы дежурные бригады, установлены специальные настройки на коммутационном оборудовании", - уточнил Игорь Волков.

В новогодние каникулы тюменцы активно пользовались Интерактивным ТВ и его сервисами. Наиболее востребованным стал сервис "Видеопрокат". Самым рейтинговым по количеству просмотров - сериал "Отчаянные домохозяйки". В Топ-3 также вошли "Викинги" и "Игра престолов". У юных телезрителей в новогодние каникулами хитами стали "Смешари", "Фиксики" и "Малышарики", сообщает пресс-служба филиала компании "Ростелеком" в Тюменской и Курганской областях.