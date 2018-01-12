up

12.01.2018 пятница

USD 56,9957

EUR 68,0586

В Тюмени -20..-22 С 5 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Почти четыре часа длился новогодний разговор в Тюмени  

11:43 12 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Пресс-служба филиала "Ростелекома" в Тюменской и Курганской областях

Более 3 млн минут проговорили абоненты стационарной телефонии Тюменской области с 30 декабря по 8 января. Тюменцами было совершено 788 тыс. 200 вызовов.

Чаще всего жители региона звонили по местной связи. Из междугородных направлений любимыми у жителей региона по-прежнему остаются Екатеринбург, Ханты-Мансийск и Москва.

В среднем длительность звонка по домашнему стационарному телефону в новогоднюю ночь и праздники составляла около 2,5 минут. Самый продолжительный разговор зафиксирован в Тюмени: в новогоднюю ночь абонент общался по домашнему телефону 3 часа 40 минут.

Как отметил директор филиала компании "Ростелеком" в Тюменской и Курганской областях Игорь Волков, стационарный телефон остается гарантом качества соединения и возможности дозвониться до адресата.

"Пик нагрузки пришелся на первые часы нового года, когда абоненты активно поздравляли друг друга. При этом перегрузок не наблюдалось, сеть отработала стабильно и без потерь вызовов. Для обеспечения работоспособности сети в праздничные дни был проведен дополнительный инструктаж для технического персонала, организованы дежурные бригады, установлены специальные настройки на коммутационном оборудовании", - уточнил Игорь Волков.

В новогодние каникулы тюменцы активно пользовались Интерактивным ТВ и его сервисами. Наиболее востребованным стал сервис "Видеопрокат". Самым рейтинговым по количеству просмотров - сериал "Отчаянные домохозяйки". В Топ-3 также вошли "Викинги" и "Игра престолов". У юных телезрителей в новогодние каникулами хитами стали "Смешари", "Фиксики" и "Малышарики", сообщает пресс-служба филиала компании "Ростелеком" в Тюменской и Курганской областях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Новый год , Ростелеком

Последние новости

13:10 Минстрой РФ заявил о снижении ставки по ипотеке для семей с детьми
13:00 Полицейские Тюменского района изъяли амфетамин
12:49 Путешествующих в новогодние каникулы привлекали Абалак, Ялуторовксий острог и Тобольский кремль Фото
12:38 Дорога Кокшетау - Омск закрыта из-за бурана
12:27 Навстречу спорту: почему биатлон любит азартных и как воспитать чемпионов? Фото
12:16 В Тобольском районе назначен новый руководитель сельскохозяйственного отдела
12:05 Губернатор поздравил работников и ветеранов прокуратуры Тюменской области с праздником
11:54 "Рубин" сыграет в "Русской классике" в форме из девяностых  
11:43 Почти четыре часа длился новогодний разговор в Тюмени  
11:32 Будущих исследователей Арктики готовят в ТюмГУ
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

Губернатор поздравил работников и ветеранов прокуратуры Тюменской области с праздником

Тюменская область обновит автопарк учреждений социальной сферы

Тюменская программа "Расширяя горизонты" продлена до 2020 года

Политика

Александр Моор возглавил "Национальный рейтинг"

Андрей Потапов: материально-техническая база школы Водник требует усовершенствования

Единороссы поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом на должность президента

Экономика

Минстрой РФ заявил о снижении ставки по ипотеке для семей с детьми

В Тобольском районе назначен новый руководитель сельскохозяйственного отдела

В Тюмени построят Центр гимнастики

Общество

Путешествующих в новогодние каникулы привлекали Абалак, Ялуторовксий острог и Тобольский кремль

Дорога Кокшетау - Омск закрыта из-за бурана

Почти четыре часа длился новогодний разговор в Тюмени  

Спорт

Навстречу спорту: почему биатлон любит азартных и как воспитать чемпионов?

"Рубин" сыграет в "Русской классике" в форме из девяностых  

Тюменские дзюдоисты поборются за медали Гран-при в Тунисе

Происшествия

Полицейские Тюменского района изъяли амфетамин

На трассе Сургут - Нижневартовск погиб водитель "Мицубиси Лансер"

Обнародован фоторобот ишимского педофила
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+