В Тобольском районе назначен новый руководитель сельскохозяйственного отдела

Григорий Мозжегоров. Фото: Советская Сибирь

Григорий Мозжегоров назначен на должность начальника отдела сельского хозяйства администрации Тобольского района.

Он родился в тобольском селе и теперь живет в д. Бизино. Окончил Тобольский педагогический институт. Работал учителем физической культуры, сотрудником МЧС. Затем организовал крестьянское хозяйство, занялся выращиванием кормов.

Готовится к получению второго высшего образования, теперь уже в области сельского хозяйства.