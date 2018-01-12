Дорога Кокшетау - Омск закрыта из-за бурана

Фото: МЧС ТО

Движение для всех видов автотранспортных средств на автодороге А-13 Кокшетау – Омск с 50 по 280 км в пределах региона закрыто с 15 часов 11 января 2018 года. Об этом сообщает УМЧС по Тюменской области.

Сделано это в связи с ухудшением погодных условий. На территории отмечают усиление ветра, буран, видимость менее 50 м. Такие условия создают аварийную обстановку для участников движения.