В Кулаково начали ткать уникальный ковер Чукмалдина

В Кулаково начали ткать уникальный ковер Чукмалдина. Фото: управление информационной политики и информатизации администрации Тюменского района

Известные мастерицы, продолжающие старинные традиции ковроткачества, в этом году станут ткать ковер Николая Чукмалдина. Работа по его созданию началась в селе на родине мецената - в Кулаково.

Николай Мартемьянович Чукмалдин, русский купец, писатель, общественный деятель, просветитель, меценат, оставил в родном селе большую память о себе. В Кулаково он построил каменное училище, каменную Николаевскую церковь, общественный банк, хлебный магазин. Помогал тюменским культурным учреждениям: Александровскому реальному училищу, Обществу попечения об учащихся.

В селе Кулаково купец создал фабрику-школу коврового производства - через много лет его имя решили увековечить современные ткачихи. За дело взялись знатные мастерицы во главе с Людмилой Шатохиной.

Работа по созданию ковра Николая Чукмалдина началась с малого: мастерицы собрали старинный станок, который хранился в фондах местного Дома культуры. Культработники нашли и показали зрителям аналог ковра, с которым жительница Каменки Василиса Викулова победила на Парижской выставке 1901 года. Кстати, в результате поисков выяснилось, что в селе есть не один такой ковер-аналог, и что во многих местных домах еще живы и используются старинные тюменские ковры ручной работы, сотканные бабушками и прабабушками.

Как пишет "АиФ – Западная Сибирь", в день празднования Рождества мастерицы решили, что ковер Чукмалдина должен стать плодом общего труда. Ковер обещают изготовить к декабрю 2018 года.