В Нефтеюганске пьяный водитель выстрелил в полицейского из ракетницы

фото www.topguns.ru

48-летний владелец автомобиля "Иран Самант" в Нефтеюганске не смог предъявить полицейским документы для проверки. Вместо этого он достал охотничью сигнальную ракетницу, направил в сторону инспектора и выстрелил.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре, в результате выстрела сотрудник полиции получил ушиб и термический ожог левого плеча. В отношении нарушителя незамедлительно была применена физическая сила и спецсредства. Задержанный находился в нетрезвом состоянии.

В ОМВД России по Нефтеюганску проводится служебная проверка. Материал будет передан в следственные органы для принятия законного решения.

Согласно действующему законодательству за применение насилия в отношении сотрудника полиции, находящегося при исполнении обязанностей, нарушителю предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.