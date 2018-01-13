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Тюменские молодежные театры сыграли новогодние спектакли в Москве

19:24 12 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Резиденты молодежного театрального центра "Космос" представили свои постановки на московском фестивале "Путешествие в Рождество". Каждый из тюменских коллективов сыграл свой спектакль трижды.

В 2018 году городскому уличному фестивалю "Путешествие в Рождество" исполнилось пять лет. Темой этого года стал театр, но организаторы подготовили в общей сложности около сотни площадок по всей Москве: ярмарки, спортивные и ледовые игры, мастер-классы для детей и взрослых. Главная улица города – Тверская с 31 декабря по 2 января стала пешеходной. За это время около трех миллионов человек посетили площадки фестиваля.  На Тверской располагалось десять сцен.

Как пишет "Мой портал", молодежный театральный центр "Космос" представляла "Хореографическая мастерская Александры Балецкой". Хореографическую драму "Каренина" для "Путешествия в Рождество" отобрал организационный комитет российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска". Тюменский коллектив выступал на сцене "Руслан и Людмила", где москвичи и гости столицы могли увидеть постановки про любовь. Танцовщица "Хореографической мастерской Александры Балецкой" Виктория Заворотчева рассказывает, что они адаптировали сценический спектакль под уличные условия, приспособив костюмы под зимний вариант. Виктория отмечает, что несмотря на большую проходимость самого фестиваля, площадка перед сценой никогда не была пустой и многие из зрителей посмотрели спектакль от начала до конца.

Еще один резидент "Космоса", молодежный театр "Ремарка", представил пятнадцатиминутное представление по мотивам сказки Павла Бажова "Огневушка-поскакушка" на сцене "Сказы Бажова" фестиваля-школы современного искусства "Территория".

 

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