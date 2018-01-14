Фильм "Движение вверх" стал лидером проката

Фильм "Движение вверх" стал лидером российского проката. Фото с сайта ivi.ru

Кинокартина "Движение вверх" стала самым кассовым российским фильмом в истории российского проката, сообщает "Интерфакс".

Драма Антона Мегердичева "Движение вверх" стала самым кассовым фильмом в истории российского проката, следует из данных портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

За новогодние каникулы фильму удалось собрать 1 млн 694 тыс. рублей, обойдя предыдущего лидера проката - вышедшую в 2017 году картину "Последний богатырь", сборы которой составили 1 млн 653 тыс. рублей.

Спортивную драму "Движение вверх", повествующую о победе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене, с 28 декабря посмотрело более 6 млн 500 тыс. зрителей.