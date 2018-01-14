О правилах поведения на льду напомнит викторина

О правилах поведения на льду напомнит викторина. Фото с сайта velotrex.ru

Викторину по правилам безопасности на льду разработали сотрудники МЧС России, сообщает их пресс-служба.

По сведениям спасателей, не было года, чтобы в зимний период на реках и водохранилищах рыболовы или автолюбители не оказались в экстремальной ситуации. Причем каждый уверен, что несчастье может произойти с кем угодно, только не с ним.

Как определить, можно ли выходить на лед, какие меры предосторожности необходимо применять и что делать, если вы оказались в воде? Простые задания викторины МЧС России не отнимут много времени и позволят не только проверить, но и пополнить знания по актуальной теме.

Всем, кто выходит, а тем более выезжает на лед зимнего водоема, не будет лишним потратить пару минут на викторину, которая позволит проверить знания и вспомнить о безопасности. Проверить знания правил поведения на льду можно по ссылке.