Фото нового iPhone SE нашли в Сети

Фото нового iPhone SE нашли в Сети. Фото с сайта riafan.ru

Первое изображение смартфона iPhone SE, выпуск которого намечен на лето 2018 года, попало в Сеть. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на Sunday Express.

На попавших в Сеть фотографиях изображены задние панели нового смартфона от Apple. На них видно, что светодиодная вспышка в iPhone SE будет расположена под камерой. Сама крышка будет полностью стеклянной.

Известно, что iPhone SE унаследует начинку от iPhone 7. Смартфон оснастят процессором Apple A10 Fusion, набором датчиков и сканером отпечатков пальцев. Собирать iPhone SE будут в Индии, цена смартфона на российском рынке составит от 35 до 45 тыс. рублей.