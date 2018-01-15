Роспотребнадзор призывает отказаться от жиросжигателя, рекламируемого в Сети

Роспотребнадзор призывает отказаться от жиросжигателя, рекламируемого в Сети. Фото с сайта lipoxin.ru

Употребление жиросжигателя DNP с 2,4-динитрофенолом в качестве пищевой добавки опасно для жизни и здоровья. Реклама вещества как пищевого продукта противоречит законодательству, сообщает Роспотребнадзор РФ.

"В связи с полученной информацией о причинении вреда жизни и здоровью граждан в Великобритании от употребления жиросжигателя DNP, содержащего химическое вещество 2,4 динитрофенол (ДНФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает, что указанный продукт в Российской Федерации не разрешен к обороту как пищевой продукт, не зарегистрирован в качестве специализированного питания для спортсменов, лекарственного средства, биологически активной добавки, пищевой добавки", - гласит сообщение на сайте Роспотребнадзора.

Ведомство обращает внимание россиян, что указанный продукт в нарушение требований законодательства рекламируется как "жиросжигатель" и реализуется в Сети, в том числе через социальные сети, при этом вещество динитрофенол используется при производстве красителей (для пропитки дерева и тканей) и не предназначено для приема внутрь.

Роспотребнадзор предупреждает о необходимости отказаться от приобретения и употребления указанного продукта. При наличии уже приобретенного продукта необходимо обращаться в Роспотребнадзор и его территориальные органы, в том числе по телефонам горячих линий, а также по электронной почте для обращений граждан depart@gsen.ru.

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека принимаются меры, направленные на пресечение оборота указанного продукта.

Regnum.ru дополняет, динитрофенол считается мощнейшим сжигателем жира, до 1938 года он использовался в медицине при лечении ожирения. Из-за серьезных побочных эффектов применение препарата запретили. Употребление вещества вызывает расстройство пищеварений, а в дальнейшем грозит развитием таких заболеваний, как катаракта, отит, дерматит, полиневрит и других.