Приквелл о Волан-Де-Морте сняли фанаты франшизы о Гарри Поттере

Приквелл о Волан-Де-Морте сняли фанаты франшизы о Гарри Поттере. Скриншот с YouTube

Фанаты фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере сняли приквел франшизы под названием "Волан-Де-Морт: Истоки Наследника", сообщает РИА Новости.

Картина рассказывает о детстве, отрочестве и юности волшебника Томе Реддле, который в будущем станет главным антагонистом саги. Тем самым поклонники решили показать, как происходило "превращение" героя в Волан-де-Морта.

Кстати, события в киноленте начинается где-то у российской глубинке: юная волшебница борется с охраной в серых мундирах в архиве с русскими табличками, а звуковым фоном стало русскоязычное аудиосообщение. Англоязычная версия идет с субтитрами на испанском, итальянском, португальском и французском языках. Приквелл опубликовали на YouTube.

Видео с YouTube

Отмечается, что 52-минутный фильм был снят на средства фанатов творчества Джоан Роулинг, собранные на Kickstarter в 2016 году.

Фильмы о Гарри Поттере основаны на книгах английской писательницы Джоан Роулинг. Франшиза состоит из девяти картин в жанре фэнтези, первая из которых — "Гарри Поттер и философский камень" — вышла в 2001 году, а последняя — "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2" — в 2011.

Сага занимает третье место в списке самых прибыльных серий фильмов в мире.