ТюмГУ представил в Мюнстере новую программу стажировок для студентов-германистов

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Биржа практик и стажировок в области немецкого языка прошла в институте германистики Вестфальского университета им. Вильгельма (Мюнстер, Германия). Тюменский государственный университет, который с 2018 года предоставляет возможность студентам-германистам пройти языковую практику, впервые на бирже выступил как партнер.

Как сообщает пресс-служба ТюмГУ, аспиранты Филипп Фадеев из Института наук о Земле и Яна Попова, представляющая Институт социально-гуманитарных наук, стипендиаты президента РФ для обучения за рубежом в 2017/18, представили тюменский вуз на мюнстерской бирже.

Напомним, Тюменский госуниверситет давно и успешно развивает сотрудничество с университетами Германии, в вузе немецкий язык преподается как первый и как второй иностранный. С 2007 года в ТюмГУ открыт Немецкий читальный зал, в 2016-м созданы Центр российско-немецкого сотрудничества Георга Вильгельма Стеллера и Ресурсный центр немецкого языка и культуры. В вузе с завидным постоянством реализуются культурные, научно-исследовательские и образовательные проекты с Германией.

"С 2018 года мы предлагаем студентам Германии пройти в нашем университете языковую практику, в рамках которой в течение месяца они смогут преподавать разработанные ими курсы или семинары по немецкому языку и культуре родной страны", – рассказал куратор проекта стажировок студентов-германистов в ТюмГУ Надежда Дубив.

Она также отметила, что этой весной в Тюмень приедет первый стажер по новой программе сотрудничества, магистрант Института германистики Вестфальского университета Юлиус Фастабенд.