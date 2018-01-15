Тюменских арт-волонтеров приглашают на встречу

Фото группа "Встреча для арт-волонтеров" vk.com

Встреча для волонтеров, желающих помогать в творческом направлении добровольческого движения города, пройдет 17 января в Тюмени.

Как рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" куратор мероприятия, специалист по работе с молодежью центра "Дзержинец" Наталья Котельникова, на первой в этом году встрече планируется наметить планы работы на ближайший месяц.

"Встреча организована в рамках работы школы волонтеров, но присоединиться к ней могут все желающие. Работа арт-волонтеров творческая и интересная – она связана с организацией творческих и культурно-массовых мероприятий. Это могут быть как небольшие концерты и литературно-музыкальные вечера в домах престарелых, детских домах, больницах, так и крупные городские мероприятия. Кроме того, арт-волонтеры занимаются созданием социальной рекламы, делают афиши, плакаты, проводят творческие мастер-классы для взрослых и детей", - рассказала она.

Одной из задач встречи организаторы называют и привлечение внимания горожан к творческому восприятию. По словам Натальи Котельниковой, арт-волонтерство особенно популярно у студентов и работающей молодежи. Зачастую в проведении мастер-классов, создании афиш, плакатов, организации мероприятий помогают местные творческие объединения и центры.

Что же касается школы волонтеров, работающей на базе центра "Дзержинец", пройти обучение и получить волонтерскую книжку, куда будут заносится часы добровольческой деятельности, сегодня может любой желающий. "Но быть добровольцем и помогать можно и без книжки, это уже решение каждого", - отмечают организаторы.

Добавим, встречи арт-волонтеров будут проходить еженедельно по средам в 17 часов в центре "Дзержинец" (ул. Ватутина, 6). Участие в мероприятии бесплатное, но необходима регистрация в группе встречи "ВКонтакте".

Любовь Голышева