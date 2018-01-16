Шесть дискуссионых площадок работали на форуме "Армизонский район – территория здоровья"

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Форум "Армизонский район – территория здоровья" собрал представителей здравоохранения, образования, местной власти и религиозных организаций.

На нем обсудили проблемы алкоголизации населения, профилактику наиболее распространенных заболеваний, пропаганду здорового образа жизни и способы борьбы с интернет-зависимостью молодежи.

На шести дискуссионных площадках были рассмотрены социальные проекты. Состоялась презентация выставки по итогам реализации проекта "Экологическое кольцо Армизонского района".

Кроме того, прошла торжественная церемония награждения активистов Года экологии, конкурса "Лучший по пропаганде ЗОЖ" и спартакиады трудовых коллективов.