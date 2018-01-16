Живопись в ультрафиолете представил ишимский художник

Живопись в ультрафиолете представил ишимский художник. Фото с сайта museum-72.ru

Выставку ультрафиолетовой живописи "Преображение" ишимского живописца Александра Амелина-Иахина открыли в музее-усадьбе Колокольниковых (ул. Республики, 18).

Плакатист, живописец, член Союза художников России Александр Амелин-Иахин представил в экспозиции работы, выполненные с помощью особых флюоресцирующих красок, которые меняют свой цвет и яркость при попадании на них ультрафиолетового освещения. Так картины оживают и приобретают новые узоры и рисунки.

Вниманию публики представили полиптих из семи частей и другие произведения автора. На выставке проводят встречи с молодыми художниками и другими представителями творческой интеллигенции.

Выставка работает до 18 февраля 2018 года. Подробности по телефону: 8 (3452) 46-27-67.