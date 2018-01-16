up

16.01.2018 вторник

USD 56,3569

EUR 68,8174

В Тюмени -10..-12 С 3 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Начался прием заявок на конкурс среди НКО в сфере физкультуры и спорта

11:21 16 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото vestnik-nko.ru

Прием заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения в 2018 году субсидий из бюджета Тюменской области на реализацию проектов в сфере физической культуры и спорта стартовал в региональном департаменте по спорту 16 января.

Как сообщают организаторы, участниками конкурса могут быть некоммерческие организации, зарегистрированные в установленном федеральным законом порядке и осуществляющие в Тюменской области в соответствии со своими учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 федерального закона "О некоммерческих организациях".

К участию в конкурсе не допускаются: физические лица,  коммерческие организации, государственные корпорации, государственные компании, политические партии, государственные учреждения, муниципальные учреждения, общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами. Также некоммерческие организации, представители которых являются членами конкурсной комиссии и специализированные организации.

Более подробная информация о конкурсе, в том числе требования к участникам, техническое задание и необходимый пакет документов размещены на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.

Конкурсная комиссия будет оценивать заявки по критериям значимости и актуальности программы (проекта), экономической и социальной эффективности, профессиональной компетенции.

Прием заявок осуществляется до 19 февраля по адресу: ул. Первомайская, 34/1, кабинет 201 (понедельник-четверг с 9 до 18 часов, пятница - с 9 до 17 часов, обед - с 12  до 13 часов).

Консультации по участию можно получить по адресу: ул. Первомайская,34/1, кабинет 202 или по телефонам: 55-77-28, 55-77-30.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: конкурс , НКО , спорт , физкультура

Последние новости

13:43 Тюменские оториноларингологи развивают микрохирургию
13:32 Продавец флейты из Нижневартовская стала жертвой мошенника
13:21 В Тобольске в новогодние праздники родились тридцать девять малышей
13:10 Машуков: Гайдаровский форум задаст вектор развития инноваций и цифровой экономики в регионе
13:00 ФЦН Тюмени принял участие в международной онлайн-конференции
12:49 На Тобольской площадке СИБУРа чистый воздух
12:38 Студенты-аграрии Исетского района провели первый хакатон
12:27 В Тюменской области ОСАГО уехало в зеленую зону
12:16 Чемпионат по бегу в ползунках среди младенцев впервые пройдет в Ишиме
12:05 Артемий Лебедев высоко оценил новый туристический бренд Тюменской области
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев распорядился помочь двум семьям достроить дома

Владимир Якушев поблагодарил прессу за конструктивный диалог и вклад в развитие региона

Тюменская прокуратура принимает поздравления с профессиональным праздником

Политика

Машуков: Гайдаровский форум задаст вектор развития инноваций и цифровой экономики в регионе

На Гайдаровском форуме проанализируют бюджетную систему и государственное управление

Александр Моор возглавил "Национальный рейтинг"

Экономика

Порт Сабетта признан лидером по грузообороту

В Нижнетавдинский район отправлена крупная партия семенного материала для разведения коров

Французская Total закупила первую партию сжиженного газа с "Ямал СПГ"

Общество

Тюменские оториноларингологи развивают микрохирургию

В Тобольске в новогодние праздники родились тридцать девять малышей

ФЦН Тюмени принял участие в международной онлайн-конференции

Спорт

Определены победители первенства Тюменской области по лыжным гонкам

В Тюмени определили победителей первого этапа детской лиги дзюдо

В Тюмени состоится турнир по боксу среди полицейских

Происшествия

Продавец флейты из Нижневартовская стала жертвой мошенника

В Лангепасе полицейские задержали мужчину с гашишем

В Тюменском районе задержали подозреваемого в поножовщине
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+