Начался прием заявок на конкурс среди НКО в сфере физкультуры и спорта

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Прием заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения в 2018 году субсидий из бюджета Тюменской области на реализацию проектов в сфере физической культуры и спорта стартовал в региональном департаменте по спорту 16 января.

Как сообщают организаторы, участниками конкурса могут быть некоммерческие организации, зарегистрированные в установленном федеральным законом порядке и осуществляющие в Тюменской области в соответствии со своими учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 федерального закона "О некоммерческих организациях".

К участию в конкурсе не допускаются: физические лица, коммерческие организации, государственные корпорации, государственные компании, политические партии, государственные учреждения, муниципальные учреждения, общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами. Также некоммерческие организации, представители которых являются членами конкурсной комиссии и специализированные организации.

Более подробная информация о конкурсе, в том числе требования к участникам, техническое задание и необходимый пакет документов размещены на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.

Конкурсная комиссия будет оценивать заявки по критериям значимости и актуальности программы (проекта), экономической и социальной эффективности, профессиональной компетенции.

Прием заявок осуществляется до 19 февраля по адресу: ул. Первомайская, 34/1, кабинет 201 (понедельник-четверг с 9 до 18 часов, пятница - с 9 до 17 часов, обед - с 12 до 13 часов).

Консультации по участию можно получить по адресу: ул. Первомайская,34/1, кабинет 202 или по телефонам: 55-77-28, 55-77-30.