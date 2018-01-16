ФЦН Тюмени принял участие в международной онлайн-конференции

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Специалисты Федерального центра нейрохирургии Тюмени стали участниками международной онлайн-конференции "Neurosurgical super Sunday", которая прошла 14 января.

В течение более трех часов специалисты из США, Финляндии, Ирака, Непала, Югославии и России в режиме видеосвязи обсуждали развитие технологий нейрохирургии и делились опытом. Модератором встречи стал создатель проекта "Neurosurgical.TV", направленного на развитие нейрохирургии, Джон Беннет.

В качестве одного из спикеров выступил главный врач ФЦН, профессор Альберт Суфианов с докладом на английском языке о работе учреждения. Он рассказал о медицинских технологиях, применяемых в центре, научной и образовательной деятельности кафедры нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова на базе ФЦН, а также рассмотрел некоторые клинические случаи. Зарубежные коллеги смогли задать все вопросы по организации работы ФЦН. Особенно участников интересовали технологические возможности учреждения.

"Мы уделяем особое внимание материально-технической базе. Есть уже гибридная операционная, продолжаем развиваться в этом направлении. Кроме того, мы серьезно занимаемся тиражированием тех технологий, которые здесь применяем, организуя образовательные курсы с применением кадаверных технологий в преподавании, на которые приезжают много врачей не только из регионов России, но и других стран", - прокомментировал Альберт Суфианов.